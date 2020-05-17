「首置」煥然懿居單位提高質檢　巿建局委聘獨立顧問驗樓

市建局的首個港人首置先導項目「煥然懿居」，已展開將交付業主的程序，巿建局行政總監韋志成發表網誌表示，市建局特別委聘多一家專長於樓宇檢驗的顧問，提供一套智能驗樓系統，將需檢驗的事項分門別類地編入清單，顧問驗樓時便能按清單上的項目作詳細檢視，確保沒有遺漏，可進一步加強對項目的品質監控。

獨立檢驗顧問的檢驗範圍涵蓋全部住宅單位、平台及公用地方，合共需要檢驗的細項超過500項。若發現有欠妥善的事項，例如空鼓、裂紋、生鏽或損壞等，可即時以系統拍攝、標示位置以作記錄，交予承建商跟進修繕，並在有關修繕工作完成後，利用系統逐項點收。這套智能驗樓系統，可確保單位在交付業主前，整個品質檢驗、修繕跟進及點收的流程，能系統化地記錄和妥善存檔，以備日後覆核。

獨立檢驗顧問會為整個項目合共進行最少3次全面徹底的檢查，之後才將項目交予物業管理公司，為每個單位作最後的驗收和清潔，完成後才可以交付予買家。

韋志成表示，項目的定期保養工作，由入伙開始已經展開。市建局將項目各項設施的規格及維修保養資料，特別以數碼技術整合，編制成一套數碼樓宇保養手冊，交予煥然懿居物業管理公司使用。物業管理人員可利用平板電腦內的樓宇管理程式，隨時查閱不同設施的維修記錄，並編排適當的定期維修保養計劃。

此外，他又指煥然懿居項目的建築設計和建造工程以「實而不華」作考慮，優化項目的功能及環保效益，例如在設計樓宇時，放棄一些實用性不高的裝修和設施，如大堂水晶燈飾、使用率較低的會所設備等，可控制項目的建築成本，亦避免了入伙後由業主承擔這些設施的管理和保養支出。

該項目又提倡「共享生活」的概念，為住戶提供共用的設施，包括洗衣廊「懿淨」、儲物室「懿納」及會所內的工作空間等，讓業主可以更靈活善用單位內的空間，提升生活的舒適度。單位廳房窗戶的玻璃採用能有效阻擋太陽熱能輻射的雙層玻璃物料，加強單位隔熱，減低使用空調系統的電力消耗。