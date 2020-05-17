港大團隊研究3D打印人體組織及器官　作5種臨床前試驗

港大學者呂維加(前)及楊偉國(後)領導的團隊研發以3D打印人體組織及器官。（港大供圖）

香港大學醫學院領導的研究團隊最近獲首筆國家級2744萬人民幣（約3018萬港元)的「過河」研究基金資助，研究以3D打印人體組織與器官，目標以5年時間，實現打印全層皮膚、角膜、骨、軟骨、以及主要血管等5種人體組織及器官作臨床前試驗。

研究團隊由港大李嘉誠醫學院矯形及創傷外科學系伍振民基金（骨科生物工程）教授呂維加及楊偉國帶領，研究項目名為｢功能組織與器官體外精準製造技術與重建｣，是現時唯一對港澳地區撥款資助的國家重點研發項目。加上各地方政府及大學對項目經費配套，項目總額將達到3600多萬人民幣（約3960萬港元）。

人體組織與器官3D空間打印技術，是全球的策略性發展研究的重點，亦是在人體組織與器官移植以外的解決方案。團隊將利用諾普再生醫學開發的OPUS-Pro 3D生物打印平台，有望首先實現全層皮膚、軟骨及多種細胞組織的打印。有關生物打印平台具備7個打印噴頭，能夠同時打印器官內各精細結構，包括具有維管束組織（Vascular tissue）的精細三維結構，構建出類似細胞外間質的微環境等，精準打印成可應用的器官組織。

團隊早前在有關大範圍骨缺損修復的研究，在山羊模型的動物實驗，成功實現了6厘米骨缺再生。下一步工作將利用多噴頭生物打印機，配合新的多軸動態打印技術，為骨材料支架配置合適的血管和神經線網路，並期望這個新的3D生物打印支架能夠在體內實現快速再生。

團隊的遠期目標是發展其他器官，包括腎單元、肝小葉、心肌球、尿管、椎間盤、膀胱、卵巢等12種組織及器官的精準成型作移植應用。