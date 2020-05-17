商界批有搗亂者令經濟衰退　政府無力解決

修例風波及新冠肺炎疫情雙重夾擊之下，香港經濟低迷。有政黨今日(17日)就重振經濟舉行座談會，其中中華出入口商會榮譽會長莊成鑫指，香港經濟已涉及政治糾紛，但政府無力解決，形容政府仍是「踢一踢、郁一郁，踢兩踢、郁兩吓」。財經事務及庫務局局長許正宇則稱，希望市民有信心、耐心和同理心，政府會在市場、人才及資金方面改善經濟環境。

莊成鑫發言期間稱，香港經濟並不是於去年開始衰退，而是因大環境變動，加上自從2013年開始，經濟已涉及政治糾紛，批評政府未能及時解決。莊又稱經濟衰退不能只歸咎於經商者出問題，而是有「搗亂者」搞事，但政府無力解決，導致遊客不敢來港消費。他表示，修例風波加上疫情導致香港經濟「傷上加傷」，但政府不願行動，希望政府正視問題，做好分內工作。

議員葛珮帆認為，金融科技十分重要，值得大量推動，又指香港有不少新科技，批評政府欠缺對外宣傳，「乜都要公開招標」，拒絕採用香港原創科技，導致新科技鮮為人知。她又要求政府推動新經濟行業，以及為旅遊業尋覓出路。

智慧城市聯盟會長楊文銳稱，創科界在經濟不景氣的情況下開除部分員工，恐怕未來難以重新招聘該領域專才，導致人才流失。楊又希望政府盡快推動業界的中小企項目，指中小企有新產品但無法向外推銷，急需政府協助。

許正宇指政府前後已推出約3000億港元的措施，下周亦會為財經界介紹具體資助安排。許稱，如社會不穩定將抵銷政策措施的效用，希望市民的同理心能讓措施效能發揮到最大。他又指，將會研究香港在東南亞發展的機會，又指財庫局有計劃參與印尼遷都計劃，政府亦會繼續提升香港聚財中心的地位，以及推動金融產品多元化。