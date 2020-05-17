全港首間導盲犬學校獲資助建設　料最快明夏啟用

打鼓嶺「前三和公立學校」，將翻新成本港首間具規模的導盲犬訓練學校。（網上圖片）

政府去年撥款10億元資助租用空置政府土地的非牟利機構，進行基本復修工程。截至3月底，發展局共收到12宗申請，當中10宗獲批，涉及金額達7200萬元，當中包括將位於打鼓嶺的「前三和公立學校」，翻新成本港首間具規模的導盲犬訓練學校，最快明年夏季啟用。

發展局局長黃偉綸今發表網誌，介紹政府資助非牟利機構於租用政府空置土地後的復修工程，透露香港導盲犬服務中心是其中一間成功獲批資助者，可租用北區打鼓嶺蓮麻坑路的「前三和公立學校」，計劃將上址發展為導盲犬訓練學校，附設戶外及室內訓練場、獸醫房、犬舍、犬隻游泳水療設施、導盲犬繁殖區、公共教育和資源中心及辦公室等設施。新校舍將成為香港首間具規模的導盲犬訓練學校，專門培育和訓練導盲犬，並免費提供予有需要的視障人士使用。

香港導盲犬服務中心主席張偉民表示，其中心是規模較小的慈善機構，獲得資助是很大的鼓舞，現時地盤已完成勘測，預計年內動工，最快明年夏季啟用，新校舍將佔地2.45萬平方呎，比該中心現址面積大21倍，能夠提供較大空間培育和訓練導盲犬。新校舍建成後，受訓犬隻數量可增加，並提高訓練質素，讓更多視障人士受惠。

發展局去年2月推出10億元資助計劃，支援成功申請租用空置用地的非牟利機構，展開基本的復修工程，例如斜坡加固、地盤平整、搭建臨時構築物、鋪設污水渠、排水管或行人及車輛通道、修葺現有樓房、裝設消防安全裝置或無障礙設施等。