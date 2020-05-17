戴外科口罩可減新冠肺炎感染率逾40%　袁國勇：應堅持佩戴

新冠肺炎疫情下人人均戴口罩自保，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今(16日)公布研究，證實佩戴外科口罩能有效令新冠病毒的感染率減少41.7%，並對新冠肺炎的感染控制策略具有重要意義。袁指今次實驗反映全民戴口罩非常重要，即使戴口罩的方式未必完全正確，仍可以有效減少非接觸傳播，又指香港現步入夏天，明白市民不希望戴口罩，但認為大家應堅持佩戴，尤其在封閉環境之下。他亦建議有病徵的市民前往指定診所，檢驗深喉唾液樣本，才可確保香港維持低確診水平。

港大微生物學系研究人員建立全球第一個針對新冠病毒(COVID-19)的金黃敍利亞倉鼠模型，他們將帶有新冠病毒的倉鼠與另一批無帶病毒的倉鼠放在不同的籠內，並以風扇製造單向氣流，而兩籠之間由有孔隔板隔開，令單向氣流可從一籠子經隔板進入另一籠子，其後在兩籠之間放置外科口罩作分隔，並研究其效果。第一組別是兩批倉鼠之間不以外科口罩作分隔；第二組則是帶病毒倉鼠的籠有口罩作分隔，模擬有病的人戴口罩；最後一組是無病毒倉鼠的籠有口罩，模擬無病的人戴口罩。

除臨床評分外，研究小組還測試了倉鼠的病毒數量，病理變化和病毒核衣殼抗原的多少。結果顯示，在不以外科口罩作分隔的情況下，無帶病毒的倉鼠受非接觸性傳播的感染率是66.7%；第二組情況下，無病毒倉鼠的感染率明顯降低至僅16.7%；而無病毒倉鼠被外科口罩分隔的情況下，只有33.3%被感染。

從研究可見，佩戴外科口罩可有效減低這種非接觸性傳播，特別是當感染者戴上口罩時。袁國勇表示，在經由非接觸性感染的倉鼠中，以外科口罩作分隔的組別，其臨床體徵和病理變化明顯較微，證明使用外科口罩能明顯降低新冠病毒非接觸性傳播率和疾病嚴重程度。而研究結果將於國際科學期刊《臨床傳染病》發表。