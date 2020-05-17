海洋公園工資開支增幅年年加　人力顧問公司指不合理

海洋公園連續虧損4年面臨倒閉，政府建議撥款54億港元救亡。本報翻查海洋公園過去數年的業績，公園收入增長低，然而工資卻按年不斷增長。反映公園出現虧損的原因，除折舊與利息負擔外，工資大增令經營成本增加，亦是致命傷之一。有人力顧問公司指人工增長幅度不合理。

海洋公園於2015年度收入有19.68億港元，2016年度已大跌17.9%至16.14億港元。2016年至2019年度期間收入雖回升，但增長輕微，分別只按年增加0.03%、4%和2.9%。但過去數年工資卻按年增長分別達0.03%、6.86%以及10.1%，遠遠高於收入增長。

公園的虧損日益嚴重，2015年度錄得2.41億港元，2016年度虧損2.34億港元，2017年度虧損2.36億港元，2018年度虧損擴大至2.37億港元，2019年度飆升至5.57億港元虧損。

有招聘網站顯示，去年海洋公園招聘高級急救的薪酬，與康樂及文化事務署招聘救生員的月薪相若，由1.7萬至2.1萬港元不等，未有見偏高，人工開支大增或是大幅增加人手或是中高層薪金大升所致。

安俊人力資源顧問公司董事兼總經理周綺萍指出，海洋公園營運收入不理想，理應收緊支出，但人工比例卻上升，並不合理。她指市場工資增長亦不過是3至4%，公園工資支出增長卻為6至10%，除非是開設職位，否則就是內部大幅加薪。公園在虧損情況下仍開設新職位，要有合理解釋。

合眾人事顧問總經理蘇偉忠表示，若市道好公司有盈利，工資增加比例高於收入並不是問題，但若公司出現虧損，則會予人蠶食了盈利的感覺。至於海洋公園管理層應否減薪，蘇指，除非有人犯了大錯，或花紅中訂明與盈利掛鈎，否則難以扣減薪金或花紅。言而在目前經濟環境下，部分大企業或上市公司亦會以共度時艱為由，要求管理層減薪。日後或會在新的聘用合約中加入花紅與盈利掛鈎的條款。