修例風波：8.31被捕者斥監警會報告失實　促改革制度

監警會前日(15日)公布有關修例風波的審視報告，當中有關8.31事件的內容被指與事實有差距。多名事發當晚在太子站被捕的人士聯同油尖旺區議員召開記者會反駁報告內容，並播放數段由市民提供、當日在太子站拍攝的片段，批評監警會報告如一份「撐警報告」，無助解決當下嚴峻的政治問題，認為必須改革制度。

早前入稟要求港鐵披露閉路電視片段、時任教育大學學生會長梁耀霆指出，看到報告後「非常憤怒」，報告無論在資料搜集、和所使用的言詞皆與事實不符，警察進入月台後已有示威者正以暴力「私了」其他人的說法亦不正確。梁指報告反映監警會權力不足，呼籲市民「放棄(對監警會的)幻想」。

報稱在事件被捕的ICE(化名)表示，報告引用的資料來自警方回應、新聞報道及網上討論區，無法完全反映事實。他指自己當日在扶手電梯附近被捕，當時被速龍小隊及防暴警包圍，自己沒有反抗仍被警方以警棍揮打及噴射胡椒噴霧，但報告只以片面之詞提及事件，並沒有深入分析警方使用的武力，令他十分失望。另一名被捕者Big Eye(化名)報稱當日在月台扶手電梯被捕，他指當時警員從經扶手電梯走到下層時踩過他們的身體及頭部，但報告沒有提及細節。

油尖旺區議會保安事務工作小組主席林兆彬批評，報告極為主觀，預設警方沒有犯錯，只是在行動策略和公關上有值得檢討的地方，又以大量篇幅批評示威者暴力，但沒有批評警方使用武力的方式。部分段落更明顯替警方說好話，例如報告提及警方要求所有記者離開太子站，但未有質疑此做法是否妨礙新聞自由。

他又指，報告內文只輕描淡寫「期望」懲處可能存在的違法警員，與民意有極大落差，促請政府正視問題。