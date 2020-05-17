網民熱話：細路哥蕩失路？　男女童離奇闖荃灣公路

公路範圍行人不能進入是常識，卻不時發生途人亂闖公路事件。昨日（16日）網上流傳一段車Cam片，兩名男女童未知何故，竟在車來車往的公路範圍步行，有網民估計二人「蕩失路」，又恐怕發生意外，最後有目擊者指二人事後安全離開公路，總算令人舒一口氣。

事發在昨日（16日）下午近2時半，地點在荃灣路近荃灣中出口。由網民‎在Facebook群組「馬路的事討論區」上載的車Cam片所見，事主駕車沿荃灣路向葵涌方向行駛，結果目擊驚心動魄一幕，一名少女及一名男童在慢線石壆位置反方向行走，期間疑為避開高速行駛的車輛，一前一後前進。對於二人行徑，事主大感奇怪，「點解會咁嘅？」「你哋去邊呀」。

事件亦惹起網民諸多猜測，有人估計是「行錯路，要行返轉頭」，有人則語帶諷刺稱二人是「遠足」，「幹線最好行，直接通往各區，可能入屯門。」亦有人擔心二人安全，最後由一個網民傳來好消息，「我都見到，佢哋行到去荃灣，落斜去荃灣愉景新城。」

網民有話說：

Jackie Lee：行山人多，行公路少人啲？

Yukchi So：可能係自由行

Jason Lee：行路上廣州

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