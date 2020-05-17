多公司倒閉會計師被走數　55%業界促加碼派錢

林智遠指隨着企業倒閉潮出現，不少會計師事務所被走數或收不足服務費。

新冠肺炎疫情持續多個月，重挫香港各行各業，間接拖累會計從業員生計。有團體今(17日)發表有關會計界受疫情影響的調查，結果顯示近70%受訪者表示疫情令其收入減少，約60%不滿意港府的防疫抗疫基金。團體批評港府支援措施緩慢，擔心部分公司在短時間倒閉，進一步影響會計從業員的生計，呼籲當局加碼派錢、業主減租，並提供就業配對服務。

「會計界愛心同盟」聯同12個會計界專業團體，於上月24日至本月8日以問卷形式訪問1129名業界人士，發現有近60%受訪者擔心自己和家人受病毒感染，其次則為在家工作帶來工作困難，以及擔心公司倒閉、被裁員或減薪，分別佔45.5%及42.1%。另外，超過60%受訪者表示不滿意港府的防疫抗疫基金，約55%認為政府最有效支援業界的措施為加碼派錢及呼籲業主減租。

團體執行主席林智遠指出，會計師與各行各業關係密切，大部分公司均需聘用會計師及核數師處理財務工作。林又指，隨着企業倒閉潮出現，不少會計師事務所反映「被走數或收不足服務費」，而停止招聘、凍薪甚至裁員。據其了解，部分於零售、旅遊或餐飲業工作的會計從業員，在疫情下須停職留薪或失業。

林又指，港府早前雖推出防疫抗疫基金，惟支援速度過於緩慢，如全民派錢等措施「只聞樓梯響」，擔心部分公司會於短時間內倒閉，屆時將進一步打擊會計從業員的生計。為協助業界渡過眼前難關，團體早前發起「保就業、創職位」先導計劃，要求參與的會計師事務所承諾不裁員，暫已獲14間事務所響應，並開設約50個會計從業員職位。