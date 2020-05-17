調查指疫情下就業前景悲觀　半數青年遭減薪逾25%

新冠肺炎重創本港經濟，失業率攀升，有政黨上月就青年工作前景進行問卷調查，近70%受訪青年對就業前景感非常悲觀，近一半人更遭減薪逾25%。該政黨指經濟短期內不會反彈，認為青年人求職困局難以打破，相信愈來愈人只能轉向做零散工，建議政府增加相關保障，公布政府增加臨時工的細節及提供生活津貼等。

工聯會青年事務委員會上月以問卷形式，訪問了1335名年齡介乎18至40歲青年，結果發現14.3%人表示正面臨失業，亦有過半數受訪者因疫情被減薪、凍薪、無薪，甚至失業，當中逾47%受訪者減薪幅度逾25%。另外，約15%受訪者主要從事兼職及零散工，當中近70%受訪者表示從事非全職工作缺乏保障。

應屆大學畢業生江同學指，因應反修例風波打擊本港經濟，去年12月已開始尋覓工作，惟與其修讀國際關係相關的工種未見有招聘廣告，自今僅向本港及內地政府遞交一兩份求職信，但全部石沉大海。他又指聽說過有同學發出過百封求職信亦未有回音，感前路茫茫。

議員郭偉強指，隨着求職艱難，相信不少青年人會退而求其次，尋覓零散工，惟此類工作一直缺乏保障，加上政府的抗疫基金亦未有涵蓋零散工，建議政府增設相關行業的醫保及強積金計劃等。他亦促請政府盡快公布新增政府臨時工的細節，並參考澳門政府做法，推出消費券刺激經濟，令市道早日復甦。