調查指半數低收入住戶需共用廁所　憂病毒交叉感染

新冠肺炎疫情衝擊各行各業。不少市民經濟大受影響，甚至被裁員，低收入人士更是雪上加霜。一項調查發現，80%受訪者因疫情影響，導致失業或開工不足，超過50%受訪者曾重用口罩、排隊領取免費口罩或以超貴價錢購買口罩，有過半受訪者的住屋單位需要7至10人共用一個廁所，傳染風險大增。調查組織建議政府統籌全港各區助基層集體訂購及免費派發防疫用品及創造就業機會。

香港社區組織協會今年4月至5月期間，訪問385戶租住籠屋、床位、板間房的居民，合共479人。當中8成受訪者因疫情導致失業或開工不足，當中約4成人的公司倒閉或裁員，基層勞工面臨嚴峻情況，行業主要屬建造業、飲食業、運輸業等。

另外，調查發現，超過一半受訪者居住單位需多人共用廁所，疫情期間大多未有人清理單位的共用空間及廚廁，擔心環境衞生，而屋內通風及衣物混合清洗時，增加交叉感染風險，亦有近6成人曾經要重用口罩，衞生情況令人擔憂。

組織建議，政府統籌全港各區助基層集體訂購及免費派發防疫用品；為受疫症影響的籠屋及板間房提供「抗疫津貼」，同時這類房屋不應作爲家居檢疫點，如果有居民要接受強制隔離，應另外提供檢疫地方等措施。