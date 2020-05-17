修例風波：黎智英涉非法集結明提堂　與14被告將轉區院審理

壹傳媒黎智英與另外14名泛民主派人士，涉嫌參與去年多次未經批准的反修例遊行，黎被控合共2項組織未經批准的集結及3項參與未經批准的集結罪，將分2宗案件於明日（18日）下午在西九龍法院提訊。其中5名與黎一同提訊的被告，被加控更嚴重的罪名，即煽惑明知而參與未經批准的集結罪。

其中一宗案件是首度提訊，該案共有15名被告，除了黎智英外，還包括民主黨李柱銘、楊森、何俊仁及單仲偕，現任及前任立法會議員梁耀忠、梁國雄、李卓人、吳靄儀、何秀蘭、區諾軒，以及社民連前主席吳文遠、主席黃浩銘、支聯會秘書蔡耀昌，和民副召集人陳皓桓等14人。

黎在該宗被控2項組織未經批准的集結，及2項參與未經批准的集結罪，指黎涉嫌於去年8月18日及10月1日，2次組織和參與未經批准的集結，該4項控罪的最高刑罰均為監禁5年。

該案其中5名被告，即李卓人、梁國雄、何俊仁、何秀蘭、陳皓桓，原本被控公告未經批准的集結罪，該罪最高刑罰為監禁12個月和罰款1萬元。不過，警方在提訊前加控他們煽惑明知而參與未經批准的集結罪，根據《公安條例》，該罪可判監3年和罰款5千元。至於原有的控罪則保留作交替控罪。15名被告稍後將轉介區院審理。

另一宗案件已於5月5日首次提訊，並押後至明日再提訊。黎在該案與李卓人及楊森一同被控一項參與未經批准的集結罪，指他們於去年8月31日參與未經批准集結。