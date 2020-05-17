嶺大研究寺廟燒香與空氣污染　曾恐廟方未必配合

嗇色園黃大仙祠驚現懷疑爆炸品，經警方調查後，證實涉案可疑金屬盒為嶺南大學擺放的測量儀器，用於收集數據，事件僅屬虛驚。

嶺南大學發言人表示，該裝置屬該校研究團隊擁有，以研究本港寺廟燒香對附近空氣質素的影響。研究人員懷疑裝置原有的標示被風吹走，以致引起誤會，將盡快檢視所有裝置，以策安全。

根據嶺南大學網站一篇題為「寺廟燒香與污染問題」的文章，該校科學教研組王沛欣教授，於去年6月開展「香港寺廟燒香與污染的問題」研究，項目為期2年，通過收集實質數據，探討燃燒香燭與香港整體污染問題之間的關係，當中包括香燭燃燒時釋放的空氣污染物PM2.5等影響的地區，以及有關影響隨季節的變化。研究團隊亦希望藉此推算附近居民的健康風險，並為環境健康研究提供具參考性的研究方法，及為政策制訂者提供具實用性的參考。

文章又指，為了全方位量度空氣污染物的水平及幅度，研究員除在地面收集數據，亦需要從住宅大廈的天台或高層單位進行數據量度。而其中一大研究難題，在於寺廟部分管理層或擔心研究會對寺廟帶來影響，未必願意配合計劃。惟文中並未公開放置測量儀器的地點。