考生可用日本侵華史實反駁命題　歷史老師：測試高階思維

中學文憑試(DSE)歷史科風波持續發酵，有歷史科教師及現屆歷史科考生今(17日)現身說法，不滿教育局要求考評局取消涉事試題。

歷史科老師張往指，試題沒有限制考生立場，且考生須按已有知識作答，考生完全可以反駁該命題。他又指，參考資料並非一面倒，其中資料D有關日本財閥貸款予中國的資料，有提及中國需抵押鐵礦及支付服務費，費用更由日方制訂，屬不平等合約。張解釋，出題方式可刺激考生以日本侵華史實，反駁該命題，測試考生高階思維。

張續指，根據高中歷史科課程及評估指引，當中包括「分辨事實與見解，辨識偏頗的論點、隱晦的假設及空洞的論點」，他認為題目符合歷史科課程要求，考核考生能否對不同命題作出符合邏輯的分析和判斷。至於貿然取消試題，他稱未經專業討論的做法不妥，亦會對花費大量時間在該題的學生造成不公。

應屆歷史科考生W以「弊多於利」方向作答，並以日本侵華作例子，他指該題為非常典型的評估題，不認為有很大的偏見，「完全冇諗過呢題會捲入政治漩渦」。他說自己花費約20分鐘回答該題目，批評取消試題的做法不負責任，因每人在不同題目的表現各不同，擔心會因此「跌Grade」，影響升學。

由反修例風波、新冠肺炎疫情到試題爭議，W形容身心「幾攰吓」，他指3年高中的歷史科教育均有提及日本對華的弊處，不能單純就該題目認為「洗腦」，若教育局因政治任務而取消試題，將來學生如何學習歷史。

教育界議員葉建源表示，題目的字眼可能令不熟悉出題方式的人有誤會，批評教育局取消試題的做法是「製造難題」。歷史科老師李家宏則批評教育局決定魯莽，有關指摘屬莫須有，他稱題目被有心人誤導，沒有人會認同侵略和喜歡戰爭。

中國歷史科本周四(21日)開考，同時任教中史和世史的教師Q指，有未考中史科的學生非常擔心，而事件影響深遠，反問若果將鴉片戰爭解讀為貿易戰爭，或一戰結束歸功於盟軍勝利是否正確。