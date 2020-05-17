政Whats噏：話做老闆勿隨口噏當秘笈　羅致光自打嘴巴？

勞工及福利局局長羅致光言論惹火就唔係第一日嘅事，早前曾經發表過「60歲中年論」，搞到被唔少人炮轟。今日(17日)佢就再爆出金句，話做人「老闆」慎勿「隨口噏當秘笈」。話時話，佢作為一局之首，都算係做人「老闆」，唔通佢自打嘴巴？

事緣政府喺上年年初收緊長者綜援申領門檻，申請年齡由60歲調高至65歲，當時羅致光仲火上加油，話當大家都120歲時，60歲嘅人係啱啱中年。呢番言論，隨即被炮轟，跨黨派議員齊轟涼薄，雖然羅致光後來認衰，話人類事實上唔會有120歲，但佢轉個頭就賴公眾斷章取義，簡直卸膊。

事隔成年，仲以為羅致光會收下火，點知佢今日喺網誌就話表面簡單講一句政策方向，甚至政策問題，都可能會令負責執行細節嘅部門同埋同事疲於奔命，仲話俗語有云「說易行難」，做人老闆唔好「隨口噏當秘笈」、「講一句、做死人」。

羅致光仲話作為問責官員要廣收意見，返到辦公室就要同同事探討政策同埋執行嘅可行性，要聆聽同事有咩實際困難喎。聽落好似好有道理，唔知羅致光自己又有冇咁實行呢？咁佢當日講嗰番「60歲中年論」，有冇收納各方意見先講，抑或學佢話齋係「隨口噏」呢？