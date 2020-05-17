西區般咸道石牆樹「重生」　街坊讚美觀不捨再被斬

西營盤般咸道石牆樹「浴火重生」！該處原本有4棵攀爬石牆而生的細葉榕，5年前遭政府斬去，惹來居民不滿。東網記者今（17日）到場視察，發現該幅石牆樹已「重生」，長出4棵逾2米高的細葉榕，樹根覆蓋大半石牆，不少街坊候車時於樹陰下乘涼。

有居民指，「樹牆」共生多年，對其有感情，希望政府未來加強推廣城市綠化；另有專家指。其支幹未有超過90毫米，暫未被列入監管範圍，建議政府密切監察，及改善風險評估的方式。

於中學時期遷入該區的任女士表示，自己年屆70歲，該石牆樹伴隨其成長至今，有一定感情，加上樹牆十分美觀，直言當年不捨樹木被斬去。問及會否擔心有倒塌危險，她認為「啲根會抓實（石牆）」，相信只要作恒常保養，便不會發生意外。

在該區居住10年的朱小姐亦指出，香港樓宇眾多，市區內可以有一處城市與大自然共融的地方十分難得，「好有大自然嘅感覺」，自己亦因此遷入該區。她認為政府應加強推廣城市綠化，讓市民親近大自然。

香港石牆樹為數不少，美觀之餘，亦暗藏危機。香港中文大學生命科學學院退休教授趙紹惠指出，上址屬政府地方，6棵樹其中5棵為古樹名冊上的大樹，政府會作監管。她又指，細樹榕屬「石牆樹常見植物」，容許其故亂生長或會影響石牆結構，造成彎曲或更嚴重的風險，惟現時支幹未有超過90毫米，故不被列入監管範圍，政府亦「隻眼開，隻眼閉」。

趙認為，當局應主動清理樹苗，控制石牆樹數量，並於「植物風險評估表」加入風向等元素，讓樹藝師更全面理解樹木的健康情況。