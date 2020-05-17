泰延「禁航令」　多家旅行社仍能報團

因應內地、香港、澳門和南韓在預防及控制疫情方面有成效，泰國決定昨日(16日)起將有關國家或地區剔出「危險傳染病疫區」，來自上述國家或地區的旅客，入境泰國時毋須再出示醫學健康證明，但亦同時延長國際航班的「禁航令」1個月，由原定的6月1日延長至6月30日。東網記者今(17日)晚搜尋各大旅行的網站，不少網站仍未更新，最快出團的日期介乎下月18至20日。

東網記者今晚搜尋各大旅行社往泰國部分旅行團的最早出團日期，其中美麗華旅遊的出團日期為下月18日，而東瀛遊則為6月19日；永安、康泰同樣為6月20日，但若依照泰國之「禁航令」，旅行團在有關日子均不能出發。

旅遊界議員姚思榮表示，泰國近日把香港剔出疫區是「一個好開始」，但若要確實開放兩地的旅客往來，兩地的航空公司、檢疫政策、健康證明機制等皆需要有共識。現時香港針對外國入境的旅客強制檢疫14日的政策仍未放寬，大規模的旅客往來較難實現。

姚又指，現時新冠肺炎的疫情開始緩和，港府或「可以提出方向性的建議」，如在何種情況下可分階段取消針對不同國家及地區旅客的入境檢疫政策，或考慮逐步放寬鄰近國家及地區的往來限制。他又建議可先放寬商務客、或探親人士的入境程序。