港強積金資產達8600億　政府冀積金易平台2年後成立減行政費

財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌，指強積金制度實施20年，已將4分之3「打工仔」納入保障，截至今年3月底，強積金總資產累積至約8600億港元，約相等於政府財政儲備的8成，是一筆重要的資產。 他又指，政府與積金局正籌備「積金易」，目標是2022年建成平台，以減低強積金行政費。

許在網誌中表示，強積金除了提供退休保障，亦與鞏固香港作為國際金融中心的工作息息相關，甚至可以說是相輔相成，認為香港面對目前的低息環境，更需要豐富的投資產品生態圈，他樂見積金局抱有同樣思維，討論開發退休投資方案的框架。

他又鼓勵業界研發切合打工仔在供款和提取階段的投資需求退休方案，例如能跑贏通脹、中長線有穩定回報，或可在提取階段提供穩定分派的方案，亦包括利用更多的被動管理產品，例如交易所買賣基金（ETF）和指數追蹤基金。

他提到，為減低強積金行政費，政府與積金局正籌備「積金易」，透過一站式簡易數碼平台，精簡強積金行政工作，目標是於今年下半年批出合約，2022年建成平台，並隨後分階段啟用。