政Whats噏：盧偉國向發展局追數　促工程界劃一補貼2萬

新冠肺炎疫情下，本港經濟持續下行，即使政府早前接連推出兩輪防疫抗疫基金，都被批評有諸多甩漏。喺現時第二輪抗疫基金下，政府會向工程界嘅企業發放現金資助，津貼額分為兩級，部分公司可獲兩萬元，但部分僅得一萬元。工程界議員盧偉國尋日(16日)約見發展局常任秘書長林世雄「追數」，要求政府向企業發放嘅資助金額統一為二萬元之餘，又關心工程實習生嘅出路問題，建議當局向願意聘用已完成培訓嘅實習生嘅企業提供薪金補助添！

盧偉國擔心，喺依家經濟逆周期下，今年完成培訓嘅實習生無法正式投身工程界，令呢批新血無法走上專業道路。尋日嘅會面當中，佢建議政府向願意聘用呢批生力軍嘅企業提供薪金補助，其中每聘請一名完成培訓嘅實習生，就可獲最少一年、每月一萬元嘅津貼。

另外，盧早前曾就應屆工科畢業生嘅就業問題，多次要求政府增加HKIE Scheme A培訓計劃嘅資助名額，最終政府將資助名額由只有二百多個大增至一千個，惠及唔少工程系嘅新畢業生。