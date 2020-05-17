政Whats噏：收視率低淪反對派喉舌　莫乃光死攬港台

年花10億港元公帑嘅香港電台(港台)，經常被批評其節目立場偏頗，甚至有節目被指違反一國兩制原則。不過資訊科技界議員莫乃光（Charles）就死撐「劣迹斑斑」嘅港台，仲話港台一直備受壓力添。另邊廂有建制派議員認為，反對派唯一支持嘅政府部門就係港台，但並唔係因為港台做得出色，而係立場偏頗，甚至已經淪為反對派嘅喉舌同埋港獨分子嘅平台，仲話港台冇改善嘅話，建議不如執咗佢！

Charles今日(17日)喺電台節目上指，港台受到政府當局嘅審查同壓迫，認為港府為咗唔得罪中央而將任何批評嘅聲音堵截。佢又話有關港台收視率低嘅言論，只係想限制同埋削減港台預算開支，令港台變得更服從政府，繼而失去應有嘅編輯獨立同自主權。佢認為情況繼續落去，港台只會淪為政府喉舌，敦促廣播處長梁家榮要堅持立場。

勞工界議員陸頌雄反駁Charles，唔止大鬧港台資訊運用唔平衡、收視率低之餘，仲想逃避監督，反問港台係咪想成為「獨立王國」，繼續「一台獨大」？對於Charles喺信中斥政府壓迫港台，搞到港台冇咗編輯獨立同自主嘅說法，陸頌雄直斥唔正確，仲話編輯自主同監督或者客觀持平並無衝突，認為港台作為公營機構，用公帑運作就自然需要受到監督。但陸話受到監督亦唔代表冇自主權喎，只不過編輯自主嘅同時應該保持客觀持平，強調港台有責任代表唔同市民嘅聲音，亦應該時刻遵守《港台約章》做事。陸話如果港台做唔到，就不如執咗佢，慳返啲公帑啦！

議員葛珮帆(EQ)就直言話港台早已成為港獨分子嘅平台，引起好多市民不滿。佢話市民只係需要港台公平公正咁報道，不過港台咁都做唔到，覺得好唔合理囉，批評反對派議員支持港台嘅理由，只係藉着港台呢啲「宣傳機器」，去外國「唱衰香港」。

EQ仲話港台係香港人嘅電台，唔係反對派嘅私人財產，希望政府全面檢討同埋重新審視，質疑「咁細個部門」每年值唔值得用咁多公帑同埋精力。佢又話，港台作為公營電台唔應該帶有商業性質，反而應該多報道爭議性較少嘅節目，仲批評梁家榮遲遲未解決港台嘅問題，應該立即問責落台啦！