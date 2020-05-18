流動醫療車可減輕公營醫療體系負擔　議員指政府應帶頭推動

新冠肺炎疫情肆虐，大大增加本港公營醫療體系的負擔。有非牟利機構旗下的中醫流動醫療車每日診治人數達約35人，有議員積極推動醫療車發展，盼減輕公營醫療負擔，協助分散醫院人流，並呼籲政府應帶頭推動，惠及各區市民。

議員陳凱欣指，博愛醫院的中醫流動醫療車能以相宜價錢為市民提供服務，甚至容許長者使用醫療券，有助減輕長者負擔。她續指，博愛醫院亦另設專科醫療車，專門醫治不少港人常見的疾病，如失眠、肩頸綜合症、濕疹及鼻敏感等，盼未來能夠增設更多服務地點，分流醫院部分病人，減輕醫院負荷。

她指出，不少長者或會因經濟及地理問題而延誤求醫，但醫療車地點便利，加上可使用醫療券，令長者求診的意欲增加，醫療車高峰期一日可為40人診治。她又稱，自己曾就醫療車停泊的位置向多方如房屋署，警務處等高討，認爲政府應帶頭大力宣傳中醫醫療車，為市民提供另一醫療選擇。

服務使用者鍾太指，自己因口水分泌不足及胃口不佳而求診。她稱過往有看中醫的習慣，但對比坊間，醫療車聲譽較佳，並讚賞醫師服務態度，質素有保證。此外，她認爲醫療車停泊在屋邨樓下，只需步行數十分鐘便可看診，非常方便，即使是老人家出入，亦不會有太大難度。