東方日報A1：海洋公園管理曳　恐醫番嘥藥費

四十三年歷史的海洋公園連續虧損四年瀕臨倒閉，但仍邊「蝕水」邊「放水」，最終需尋求政府撥款逾五十四億元救亡！本報翻查海洋公園過去業績，發現公園收入增長由放緩至虧損，但公園員工薪酬開支仍年年遞增，去年度虧損五億五千七百多萬元，工資支出卻增至八億元，佔整體收入的四成六。公園收入減，員工開支卻不斷飆升，管理層未有量入為出，近年更大興土木擴建，終不堪新冠肺炎疫情來襲，暫停營業四個多月，面臨財困一鋪清袋。公園主席孔令成及副主席劉鳴煒連同一眾管理層管理不善，實責無旁貸。立法會財務委員會明日再開會討論撥款事宜，多名議員已表明對撥款有保留，不應用公帑補貼無底深潭。

海洋公園業績倒退非今日之事，孔令成一五年接任公園主席時，該年度收入有十九億六千多萬元，惟一六年度急跌約一成八至十六億一千多萬元。一六至一九年度收入稍有回升，相反員工開支佔收入由四成一增至四成六，一九年收入按年增加四千八百萬元，但工資支出卻急增七千萬元，工資支出增長遠高於收入增長。

面對收入未如理想，公園虧損亦按年遞增，一五年度有四千五百萬元盈餘，但一六至一八年度的三年均錄得逾二億元淨虧損，一九年虧損更飆升至五億五千七百萬元。公園虧損除因折舊與利息負擔外，由年薪數以百萬計的行政總裁李繩宗所帶領的員工隊伍工資大增令經營成本增加，亦是致命傷之一。

公園目前有二千名全職員工，節慶期間還會聘用二千名臨時工。有招聘網站顯示，去年海洋公園招聘高級急救員的薪酬，與康樂及文化事務署招聘救生員的月薪相若，由一萬七千元至二萬一千元不等，未見偏高，不排除員工開支大增或與公園大幅增加人手或中高層薪金上調有關。

安俊人力資源顧問公司董事兼總經理周綺萍指出，海洋公園營運收入不理想，理應收緊支出，但人工卻不斷上升，並不合理，除非是公園開設新職位，否則就是內部大幅加薪。公園在虧損下仍開設新職位，必須要有合理解釋。不過，她指公園在目前困境下難請人，故招聘新行政總裁時亦應根據市場工資，若再減薪則更難請人。

合眾人事顧問總經理蘇偉忠表示，若市道好公司有盈利，工資佔收入比例略高並不是問題，但若公司出現虧損，則會予人蠶食盈利的感覺。至於海洋公園管理層應否減薪，蘇指除非有人犯了大錯，或花紅中訂明與盈利掛鈎，否則難以扣減薪金或花紅。然而在目前經濟環境下，部分大企業或上市公司亦會以共度時艱為由，要求管理層減薪，但不減花紅。蘇不排除日後或會有公司在新聘用合約中加入花紅與盈利掛鈎的條款。

除工資負擔外，海洋公園近年大興土木引致債務纏身，政府建議向公園撥款逾五十四億元救亡，當中三十億元用作償還商業貸款，僅餘廿四億元備用。另外，公園早年的發展計劃還欠政府五十四億元貸款未償還。