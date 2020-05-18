東方民調：部分主事高官已離任　學者促追究

路政署被轟對沙中線紅磡站的問題視而不見。

沙中線工程醜聞多籮籮，獨立調查委員會最終報告點名狠批港府需為工程連番失誤負責，但相關主事官員部分已經離任，現任的運輸及房屋局局長陳帆亦拒絕下台。有學者均認為，港府需為事件負責，已離任的主事官員應被追究責任，包括調查是否涉及刑事。

沙中線紅磡站擴建月台工程於二○一八年爆出剪鋼筋醜聞，恐影響車站結構安全。港府成立獨立調查委員會，去年一月廿九日完結，正當事情暫告一段落，港府再自爆大量檢查及測量申請表格不翼而飛、設計被擅自更改等問題，聆訊再度召開，截至今年一月才結束。近日公布的最終報告披露工程八宗罪，路政署更被點名批評，未能及時發現工程出現問題及要求港鐵糾正。

惟醜聞揭發至今仍沒有一位官員被問責，當年負責的官員包括在工程進行期間擔任運輸及房屋局局長的張炳良任期屆滿後已離任，時任路政署署長的鍾錦華亦告退休，港鐵五高層分別提早退休及被離職。

兼管政策局及港鐵的現任運房局局長陳帆，僅就醜聞向公眾致歉，稱會加倍努力做好工作，並成立新部門處理鐵路工程事宜，探討部門職責角色、架構及員工人數，路政署亦會推多項改善措施。曾任港鐵獨立非執行董事的議員石禮謙則促請陳帆就沙中線醜聞問責下台。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強指報告令人失望，車站興建時被剪短鋼筋，擅改圖則施工，事後不拆卸重建只作加固，擔心車站壽命會縮短，存安全隱患，乘客隨時做「沙中人」。陳又批評車站安全人命關天，但承建商禮頓及路政署均未有為工程失誤負責，摧毀市民對香港基建工程的信心，他不排除事件中可能有人舞弊及偷工減料，促廉署徹查。

沙中線一波三折，工程延誤至今仍未能全線通車，所有工程已完成逾九成，港府預計二○二二年才全線開通。而屯馬線一期年初通車後，每日僅得三萬八千人次使用，只是原先預期的一半。沙中線原定總造價為八百零六億元，但因各種工程問題及施工失誤令造價不斷飆升，至總造價達逾九百一十四億元，而超支的約一百零八億元尚待立法會財務委員會審批。