東方民調：政府監管失職　補鑊措施兒戲

沙中線紅磡站擴建部分爆出醜聞，獨立調查委員會最終報告出爐，揭工程八宗罪。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者歸咎港府監管失職，對問題不知不覺，補鑊措施兒戲又敷衍，並質疑港府成立新部門處理工程事宜只是表面工夫，直指紅磡站不重建只加固，仍存倒塌危機，轟港府是搵人命作賭注，將乘客推向「沙中人」危機。而至今仍無官員要問責，難有阻嚇力，基建醜聞恐陸續有來，最終又要市民埋單。

沙中線工程千瘡百孔，相關獨立調查委員會揭露工程存在「八宗罪」，包括工程造工差劣、港鐵及承建商禮頓管理不善，以及港府監工不力等，但委員會仍然相信當紅磡站加固後會符合安全標準，毋須再用儀器長期監測車站狀況，只需例行檢查便可。車站安全人命關天，但亦沒有官員在事件被問責，無承建商被起訴。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百五十八名十八歲或以上市民，結果顯示，對於沙中線被揭八宗罪，包括工程造工差劣，港鐵及承建商管理不善，大部分受訪者直指港府責無旁貸，五成三認為相關官員應問責；三成斥監工不力，存漏洞；一成批評港府失職，不知不覺。

紅磡站不會重建，只作加固，四成七受訪者坦言，憂慮有倒塌危機，港府是搵人命作賭注；三成一直指未能鞏固市民信心；一成一擔心車站壽命大減。

委員會認為紅磡站毋須用儀器長期監測，只需進行最多五年的例行檢查，三成七受訪者認為，難保證月台長期安全；三成憂難及早發現問題；兩成斥補救工作兒戲。

港府指會成立新部門處理鐵路工程事宜，五成三形容是表面工夫，敷衍市民；兩成直指未能釋除公眾疑慮；一成五轟只識亡羊補牢。

報告沒有提及港府官員要問責，無承建商被起訴，三成七受訪者斥摧毀香港工程信譽；三成六認為，恐助長歪風；兩成批評獨立調查淪無牙老虎。

香港基建工程屢見延誤超支，五成五批評港府疏於監工，死不悔改；兩成無奈指，最終由納稅人埋單；一成七直言，醜聞陸續有來。

綜觀情況，大部分受訪者坦言對沙中線安全欠信心，批評港府由監工到補救工作，亦未能釋除公眾疑慮，最不滿醜聞涉造假及連番失誤，惟調查報告仍沒有交代官員及承建商受罰，令人大失所望。