網民熱話：失魂魚石蔭撳機遺現金　窩心街坊守護「吞回」

不少人都會有「失魂」的時間，在櫃員機撳機後忘記取現金就經常發生。近日有石蔭街坊就發現櫃員機遺留一筆現金，為安全起見，守護現金直至「吞回」機內，隨後更發貼提醒「失魂魚」，讓對方放心，行徑非常窩心。

Facebook群組「石籬人、石籬事 2018」日前有網民分享，稱前日(16日)下午約2時，在石蔭一間銀行櫃員機前發現有人撳機後忘記取回現金，為免對方可能有損失，於是在櫃員機前守護：「唔使擔心，無人拎，睇住部機食返啲錢！」事主又指，當時現場有數名街坊準備撳機，但各人都非常自律，「有3個好心街坊喺部機隔離撳緊錢，街坊都好有質素！」

從貼文附圖可見，在櫃員機的現金出口位置，夾着至少數張百元紙幣。事主的正義行徑令不少網民讚賞「有正義感」、「樓主Good Job」、「好人好事」。

網民有話說：

Kaman Tam：原來現金冇取走會收回，真的長知識

Jackie Lee：好人好事

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