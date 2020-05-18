肺炎隔離病房有機械人送物資　減醫護感染風險 　

「Excuse me, I am working.（請讓一讓，我正在工作。）」伊利沙伯醫院繁忙的隔離病房內，正在前線衝鋒陷陣的「醫護」送餐途中受阻，按捺不住向同事發了個小脾氣。它不時「扭計」，但仍深得同事歡心，皆因它代替同事上沙場，為病人送上一日三餐、衣服被舖，以至是家屬送來的湯水，更擔任了病人的親善大使。新冠肺炎傳染性極高，伊院二月起請來這位「醫護小助手」機械人協助運送物資，減少前線醫護與染疫病人接觸。與醫護共同進退近三個月，機械人小助手月底功成身退，該院正研究提升其功能，日後兼顧更多日常護理工作，並在更多病房服役。

「醫護小助手」在二月下旬，加入伊院前線醫護團隊。護士把物資放到它身上，它就會依照機頂鏡頭，辨認病房天花上的預設標記，前往目的地。到底病人如何得悉食品已送到？原來護士會先敲響負壓病房玻璃窗通知病人，再為小助手開門，病人自取物資後關門，護士會為小助手「洗白白」淌毒。

該院中央護理部高級護理經理麥國權指，院方從供應商借來這部內地製、配有三層架的「機械人」在其中一個隔離病房試用，藉減少醫護與病人直接接觸的次數以降染疫風險，醫護亦能減省穿着及卸除保護衣的時間，提升服務和質素。

內科隔離病房經理鄭慧恩提到，病人隔離治療期間，飽受與家人相隔之苦，家人想送上湯水亦無門，小助手此時大派用場，讓病人一嚐久違的愛心湯，加上它表情多多，路程受阻時會「滴汗」和「生氣」，又會發聲請大家讓一讓，不少病人對機械人感到新奇有趣，讓小助手能化身「親善大使」，一解病人隔離的苦悶。

麥亦指，小助手暫時只會在單人房、服務自行走動的病人，護士緊貼監察過程，病人反應非常正面，期望小助手能繼續服役，但小助手亦有一個大缺點，它仍未能自行進入隔離病房，需要護士從旁協助，正研究提升功能，讓它能自行開關門。

該院支援服務部院務經理葉澤洪透露，去年初曾試用配備人工智能的運送機械人「大力聰明仔」，運送重甸甸病歷紀錄，它能通過較窄路面及引路徑，亦可避開物件和繞行；但該機械人不足一個月已歸還供應商，院方正積極研究讓「大力聰明仔」服役。