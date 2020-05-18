團體到考評局抗議試題風波　促教育局徹查及改革審題委員會

香港考試及評核局兩名高層於社交網站發表反華及有違中立的言論，加上歷史科試題風波持續發酵，有民間團體今日(18日)相繼到考評局及政府總部外請願，他們譴責考評局有人於網上散播反中與仇警言論，又質疑有人濫用職權，於歷史科試題加入反中立場。團體要求改革考評局審題委員會，增加教育局的知情權與決定權，杜絕同類事件，又斥教育界議員葉建源枉為人師。

民間團體「新年代」8名成員今早到考評局請願，他們拉起橫額，舉起「涉嫌瀆職濫權，有違專業操守」等紙牌及高叫口號，批評考評局高層楊穎宇及盧家耀於社交平台發布反中與仇警言論，並藉文憑試滲入反中立場，有違專業操守，請願人士支持教育局要求考評局取消相關試題，認為考評局應徹查事件及改革審題委員會，又促請考評局主席容永祺嚴懲有關人士。

事件與考評局兩名高層早前被揭言行失當有關，已請辭考評局評核發展部高級經理、主管通識科的盧家耀被揭曾在網上發表「林鄭滾蛋」言論；另一名歷史科的評核發展部經理楊穎宇則被揭曾發表「沒有日本侵華，哪有新中國？忘本呀！」的貼文。而應屆中學文憑試歷史科試題又要求考生作答「1900-45年日本為中國帶來利多於弊」的題目，事件引起爭議，斥責上述言行反華及傷害民族感情。