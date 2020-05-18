禁聚令擬再延長　維持上限8人群聚及食肆聚餐措施

香港新冠肺炎疫情早前一度回落，政府本月初將「禁聚令」及食肆每枱人數的上限人數由4人放寬至8人，有關措施將於本周四（21日）屆滿。有指由於近日再出現本地感染個案，政府將會延長「禁聚令」的有效日期，並會維持上限8人的群眾聚集及食肆聚餐措施。此外，政府亦研究放寬邊境限制措施，或考慮延長目前深圳灣及港珠澳大橋的開放時間。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今在電台節目表示，本港應否延長「禁聚令」等防疫措施，要視乎人群聚集時，能否要求他們強制戴口罩。他又舉例指，一些設有領聖餐環節的宗教活動，若信徒要除低口罩，同樣會造成很大的傳播風險。

何又說，上周五（15日）確診的私人機師，他在3月下旬從外地返港前14日已出現病徵，當局要解釋他有否作出健康申報，若未有申報，他質疑當局是否未有作出跟進。他認為此宗個案反映本港防疫措施有漏洞，政府須要承認和面對真相。

政府專家顧問，中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦指，新增的本地個案仍未有源頭，未知社區會否再出現個案，現時不宜放寬各項社交距離措施，要繼續延長14日。他又指有不少人要求放寬宗教活動限制，認為若有人數限制，參與者戴口罩及注意手部清潔等，政府可以考慮放寬。