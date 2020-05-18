次輪建造業防疫資助今起申請　每人$7500最快4周收錢

第二輪建造業「防疫抗疫基金」今(18日)起可接受申請，截止期為8月31日，合格者可獲資助7500港元。建造業議會表示，申請者必須於去年1月1日至今年4月8日期間曾持有有效建造業工人註冊證，或持有其他建造業相關的資格及有效註冊證明。已收取第一輪資助的工人將自動納入第二輪資助，毋須重新申請。

於去年1月1日至今年2月19日期間沒有出勤紀錄，但曾持有有效建造業工人註冊證的工友，由今天起可同時申請第一輪(擴闊)資助1000港元及第二輪資助的7500港元。合資格的工人須下載更新版「安全錦囊」手機應用程式，填交資料及上載所須文件，議會在收妥及核實所有資料後，最快於4個星期內以自動轉帳方式將資助直接存入工友的戶口。

建造業議會執行總監鄭定寕表示，受新冠肺炎疫情影響，不少前線工人出現困難。政府今次額外再撥款43億港元予建造業，議會於極短時間內整合超過50萬位註冊建造業工友的資料，加快更新供建造業工友申請。