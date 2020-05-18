張潤衡表弟認藏汽油彈　被判監12個月

張潤衡(圖)的表弟李開正因為藏有汽油彈，今於西九龍法院被判監12個。(何全泰攝)

去年萬聖節是港鐵太子站831事件兩個月，八仙嶺山火幸存者「衡仔」張潤衡的表弟李開正，當日於旺角警署攜有5個汽油彈，早前承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，今（18日）在西九龍法院被判監12個月。裁判官指案情相當嚴重，汽油彈是攻擊型武器，殺傷力和破壞力不言而喻，不會是用作自衞用途。被告的父母和表哥張潤衡今亦有到庭旁聽。

感化官在背景報告內，指被告為掩飾身份和避免留下指模等證據，而在一個未獲批准的公眾集會中，穿上黑色衣物和手套，認為他守法意識薄弱，有反社會人格。但辯方律師反駁，被告從未說過穿黑衣和戴手套是為免留下證據，又指感化官並非具專業資格的心理或精神科專家，希望法庭不要接納感化官稱被告有反社會人格的說法。

律師強調，被告勇於承擔嚴重的法律後果，今次已得到教訓，日後會避免再犯法。而被告並非有預謀犯案，當時他未有深思熟慮下從另一人手上接過涉案汽油彈，他沒有打算使用汽油彈，反將之棄掉，希望法庭輕判。

23歲的被告李開正報稱學生，控罪指他於去年10月31日，在雅蘭里近鴉蘭街交界攜有5個汽油彈。