兩尖沙咀樓上吧違禁令營業 一負責人認罪一暫緩答辯

位於尖沙咀的一間樓上吧，在停業令期間仍開後門繼續營業，負責人今（18日）在九龍城法院承認違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》。法庭將案押後至6月2日判刑，以索取被告背景及社服令報告。此外，同區另一樓上吧除涉嫌違反禁令外，還被指無牌賣酒及捲入毒品疑雲，負責人暫毋須答辯，案件押後至8月18日再訊。2名被告均獲准保釋。

43歲梁立仁今承認控罪，指他今年4月11日，在金馬倫道26至28號金壘商業中心4樓「BarBe」內，作為餐飲業務負責人，無合理辯解而沒有遵從食物及衞生局局長根據法例第599章附屬法例F第8(1)條發出的指示發出、就該處所而適用的指示，即該處所必須關閉。

案情指，當日凌晨1時許，警方到上址巡查期間，發現酒吧大門上鎖，但門後傳來音樂聲。人員經後門入內，揭發在面積3000平方呎的酒吧內，除被告外，另有約20名顧客。被告警誡下聲稱沒有計劃營業，只是招呼朋友談天，怎料友人卻又告自攜同他們的朋友前來，被告才向他們賣酒。

裁判官指被告把正門鎖上，認為他存心犯案，又批評他漠視疫情嚴重，仍開門營業，形容案情嚴重。

另一案件中，46歲被告莊利勇，被控於4月25日，在尖沙咀柯士甸路3號富好中心17樓，作為上址餐飲業務負責人，而沒有遵從指示關閉處所。他另被控於同日同地，無牌售賣16支烈酒及21罐罐裝啤酒，以及為售賣而無牌管有12支烈酒及186罐罐裝啤酒。控方早前透露，當晚有人疑從酒吧內把逾20克毒品拋出窗外。

控方今申請被告暫毋須答辯，讓警方進一步調查，包括索取相關毒品檢驗報告、進行指模及基因校對、檢閱相關商業登記資料等，獲法庭接納。被告初次提堂時被拒絕保釋，及後在高等法院申請擔保獲批。

受新冠肺炎影響，港府自今年4月2日傍晚頒令所有酒吧關閉，至5月8日才放寬部分限制，酒吧可以重開，但只可少於4人同坐一桌，不得進行現場表演及跳舞。