市民請願斥大魔頭黎智英黑金亂港　促嚴懲千古罪人

壹傳媒黎智英今午(18日)再到西九龍法院，就涉嫌在去年修例風波期間多次組織或參與未經批准的集結提訊，他被控兩項組織未經批准的集結，及三項參與未經批准的集結罪，會分兩宗案件於下午2時半提訊。而在接近下午1時，有兩批市民到法院外請願，批評黎智英是千古罪人、大魔頭，促法庭嚴懲，並要黎滾出香港。

5名市民在法院外舉起寫有「黑金亂港 黎智英」、「支持警察 嚴正執法」、「司法彰顯 儆惡懲奸」的標語，批評黎知法犯法，參與未經批准的非法遊行，促執法機構須維護法治公正。其後，有另一批一行6人的市民亦到場請願，他們高舉寫有「大魔頭 大漢奸

黎智英 滾出香港」的標語牌。

黎智英所涉的其中一宗案件，今日首度提訊，該案共有15名被告，當中除黎智英外，還有民主黨李柱銘、楊森、何俊仁及單仲偕，現任及前任議員梁耀忠、梁國雄、李卓人、吳靄儀、何秀蘭、區諾軒；另外亦包括社民連前主席吳文遠、現任主席黃浩銘、支聯會秘書蔡耀昌以及民陣副召集人陳皓桓等。15名被告稍後將轉介往區院受審。

黎涉及的另一宗案件，已於5月5日首次提堂，並押後至今午再提訊。黎在該案與李卓人及楊森，同被控一項參與未經批准的集結罪。