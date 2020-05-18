建制轟拉黑布暴力衝擊離譜　泛民質疑會議「名不正言不順」

立法會內務委員會選主席風波在歷經7個月後今日(18日)落幕，期間建制泛民兩陣營的議員爆發衝突，最終以李慧琼40票當選告終。有建制議員冀吸取這場鬧劇的教訓，日後不要再上演，又批評泛民議員暴力衝擊主席台致保安受傷離譜，會討論是否報警處理。泛民議員則指陳健波主持會議「名不正言不順」，並揚言不會因此而放棄議會抗爭。

議員廖長江表示，希望內會主席李慧琼未來帶領內會盡應有責任及立法會憲法義務，又盼無論建制或泛民議員都能從是次事件中吸取教訓，不要再上演鬧劇。對於泛民議員指陳健波無權主持內會選舉及選舉違法。廖表示，立法會主席梁君彥已先尋求外界大律師意見，再指派陳健波主持，做法合法合理，若有人不滿結果可以向法院申請司法覆核。

議員陳克勤批評泛民議員肆無忌憚地衝擊主席台，又指泛民議員張開黑布，可能用來掩飾暴力和卑劣行為，有保安員亦因此懷疑受傷，直斥離譜，形容是不君子的行為。議員葛珮帆亦指，泛民議員拉黑布行為是議會的恥辱，有保安反映在抬議員離場時被打及被踢，建制派會討論是否報警處理。

經民聯議員梁美芬則形容泛民議員的黑布猶如黑暴，指在混亂下黑布可能會對保安人員造成人身傷害，對此作出強烈譴責。議員麥美娟認為泛民議員拉黑布的行為有犯罪意圖，自己在布下找到3條保安人員的領帶，要求有關執法部門處理。麥又指泛民議員朱凱廸及許智峯會議結束後追陳健波到電梯口，形容行為令人感到脅迫。

民主派議員陳淑莊指，陳健波主持本次會議「名不正、言不順」，又指建制派選舉內會主席的做法顛覆立法會《議事規則》和《內務守則》，甚至連原則都全部推翻。她批評立法會主席梁君彥在未有諮詢民主派議員意見下，就向外尋求法律諮詢以及將陳健波「抬出嚟」做內會主持，並未有諮詢資歷較深的議員涂謹申及梁耀忠，斥陳「未夠班」。

被褫奪主持資格的議員郭榮鏗聲稱，自己一直遵從《議事規則》及《內務守則》辦事，斥建制派議員今將守則全部推翻。郭指建制派議員今日奪走主持會議的權力，但並不能奪走民主派議員的尊嚴，又批評陳健波與保安員夾埋從後門進入會議室。被抬出會議廳的議員許智峯指，內會「淨番武力」，無須講規矩，又指民主派不一定每一次都贏，但議會抗爭一定不會就此止步。