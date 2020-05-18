公廁衞生情況為人詬病　77%贊同向違反衞生措施者罰款

市民外出時人有三急，難免要去公廁「解決」。不過，香港中文大學一項調查顯示，近60%人認為公廁不衞生，80%人認為不衞生是因為使用者缺乏公德心，大部分人贊同透過向違反公廁衞生措施的人士處以罰款，以改善公廁的衞生狀況。

中大於3月12至23日以電話訪問1006名香港市民，當中有58%人認為公廁不衞生。調查指出，年齡、教育程度和經濟背景對公廁衞生的印象呈統計上的相關性，18至29歲的青年、教育程度在大專或以上，及在職者認為公廁不衞生的比率較高。

在認為公廁不衞生的受訪者中，他們認為公廁最常見的衞生問題是沒有水沖廁(74%)、臭氣熏天(61%)，及廁所地面濕滑(55%)。受訪者普通認為，公廁不衞生的主要原因是使用者缺乏公德心(80%)，其次是清潔工人手不足或清潔次數太少(64%)。

被問到引進新措施以改善公廁的衞生狀況時，最多受訪者(77%)贊同向違反公廁衞生措施的人士處以罰款，以及安排中小學生清潔校內廁所，培養公德心。

調查亦有訪問受訪者對廁所設計加入性別及家庭關懷元素的觀點，97%人同意增加女廁廁格、91%人同意在廁所增加哺乳室、嬰兒尿布台等家庭友善設施，但只有29%同意設立性別友善廁所。就設立性別友善廁所，青年、教育程度較高者較老年、教育程度較低者更多地表示支持。