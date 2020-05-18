一田逆市搞招聘會　足球教練等不及政府津貼應徵自救

新冠肺炎疫情打擊零售業，業界「變陣」以網上購物平台應對挑戰。一田百貨行政總裁黃思麗今日(18日)公布，4月尾因應疫情舉行一連12日網店優惠，其營業額按年大幅上升107%，訂單數量亦上升90%。隨着本月尾將舉行為期一周的購物優惠日，該公司今明(18及19日)兩日舉行招聘會。有應徵者直言早前因疫情而失業，無收入近3個月，唯有節衣縮食，慨嘆政府津貼未到手已「捱唔住」，「惟有早餐同午餐兩餐夾埋一餐食！」

一田百貨今日舉行首場招聘會，整體目標逆市招聘約800名短期員工，職位包括收銀員、倉務員及理貨員等。招聘活動開始半小時內，已有近200人到場排隊，並填表應徵。據悉兼職人員時薪為50港元，每日工作約6至12小時。

本身全職為足球教練的張先生提早近一小時到場排隊應徵倉務員，他直言由疫情於2月爆發就「冇班教」，距今近3個月「零收入」。他批評政府津貼力度及效率不足，雖本月已申請政府津貼，但預料7月尾才有望收到款項，「怕捱不到收款當日，依家惟有每日食少啲，一日三餐變兩餐。」

兼職化妝品售貨員的吳先生今年2月因疫情而失業，本身打算待疫情過後再搵工，但慨嘆「疫情都唔知幾時完」，近期在經濟緊張下四出找工作，日常會盡量減少外出，節省開支。

正在就讀大學工程系二年級的楊先生表示，因財政拮据心急搵工「賺外快」，有感工作機會較以往大減，「少咗好多兼職機會！」

此外，半年一度的「一田購物優惠日」將於本月28日至下月3日舉行，優惠包括每日推出不同一折貨品等等。該公司今年首設百貨部門入場名額，顧客於本月28日至30日及下月3日此4天期間，進入沙田、大埔、荃灣3間分店的指定百貨部門需預先網上登記，取得電子入場券，於指定時段入店，以將顧客分流，保持距離。以上名額合共約17萬個，每名額可帶1名朋友同行，3間分店每日各時段的人流共約5100至6000人。

黃思麗指出，百貨部門於上述4日以外的優惠日，均對公眾開放，但仍有一定人流管制措施，提醒顧客到店購物必須佩戴口罩。她提到近日其網店銷情大好，期望連同本月底推出的優惠日銷情，整體營業額有望與去年持平，同時強調現時沒有打算減薪或裁員。