吸毒失常母殺女碎屍認誤殺罪　頭部殘骸置馬桶電飯煲

警方於2017年12月到旺角廣東道一個劏房單位處理糾紛案時，意外揭發兇殺案，一名40歲女子殺掉自己的12歲女兒後將她肢解，人體殘肢遍布洗手間，女童的頭顱部分被放在馬桶中，部分在電飯煲內。

40歲女被告曹燕今(18日)於高院否認謀殺罪，但承認因精神錯亂而誤殺女兒，獲得控方接納。專家認為被告案發時因服冰毒導致精神錯亂，法官決定先替被告提取兩份精神科報告，並押後至6月12日判刑。

於2015年從四川來港從事按摩工作的曹燕，原被控於2017年12月17日，在香港謀殺12歲的女兒何美洁。她另被控一項阻止屍體合法埋葬罪，獲法庭批准將該控罪於法庭存檔不須處理。

案情指被告與12歲的女兒同住於旺角廣東道一個劏房單位。曹的女兒自小由親友照顧，案發前兩個月才跟回被告同住；案發當晚被告向鄰居借用手機聯絡身在內地的丈夫，但之後不願歸還手機，鄰居遂報警求助。

警方接報到場時，發現地下不斷滲水且有消毒藥水氣味故感可疑，被告則不願合作並反鎖房門，只傳出痛哭及撞牆聲。警方破門入屋後見被告雙手沾滿鮮血，並在單位洗手間內發現在放在馬桶上的電飯煲內有血水浸着部分人頭，浴室企缸內以則有血水浸着的四截人體軀幹殘肢，連着長頭髮的頭皮及其他內臟等則四處隨意放着，馬桶內更有疑似辣椒物體混合部分人頭及碎散的大腦。警方亦在單位內發現菜刀、破爛剪刀及破爛砧板等物品。

法醫檢驗後證實該些殘肢為被告的女兒，但就無法確定死者的具體死因，不過從殘肢發現的瘀傷等推論，相信死者死前曾用雙手擋格。法醫亦無法確定死者頭部的傷勢是否致死原因，但從死者頸部有瘀痕推論，她有機會因窒息致死。

被告於警誡下表示當晚睡醒後發現洗手間內有一具屍體，而腦內有聲音跟她說那並非她女兒，並叫她找「契爺」解決事件，她遂向鄰居借電話找契爺但最終找不到。被告的親戚的證供亦顯示，被告在案發前行為奇怪，曾自稱為「女神」並稱同事為「蛇妖」。精神科醫生則認為曹在案發時因吸食冰毒導致精神錯亂。