內委會前建制派促議員冷靜　泛民早料被抬走

立法會內務委員會經歷17次會議後，於今午(18日)的混亂下，最終選出主席。內委會曾於本月8日召開特別會議，由內委會主席李慧琼主持，但建制和民主派兩陣營爆發衝突，期間人民力量議員陳志全更被工聯會議員郭偉強拉扯受傷。在事隔10日後的會議，據悉建制派早已預計會議比上次更激烈，亦事前提示其他議員要保持冷靜，讓保安進行工作。而民主派亦早有共識，預料將被抬走。

在上次會議開始前，內委會會議是緊接教育事務委員會會議，因此不論建制派或民主派議員均能提早進入會議室。但在今次的會議開始前，因會議室1未有其他會議，因此議員未能如過去一樣，在會議開始前2小時進入會議室預備，議員即使在會議前半小時抵達會議室外，亦須在走廊等候才能進入會議室。

會議開始前，兩派議員在進入會議室後未見有肢體衝突，多位建制派議員拿起手機進行直播，民主派議員則一直站在主席台前，在會議開始前數分鐘則拉起黑布，工聯會陸頌雄、民建聯周浩鼎和何俊賢隨即衝前試圖拉扯黑布，期間更與民主派議員對罵。但在部分民主派議員被趕離場後，建制派議員則一直留在其座位，只與民主派議員對罵，未見有肢體碰撞。

未知是否經歷上次教訓，有指建制派已作提示要議員冷靜。建制派副班長、民建聯陳克勤接受查詢時指，預計今日會議比上次更激烈，認為與泛民再「鬥衝」的話或會造成混亂。他又指，從上次會議經驗得知，保安能做好其工作，因此今日的策略是希望站在較後的位置，讓保安執行工作。對於今日仍有建制派議員衝前，陳指個別議員較熱血，是預料之外，見狀亦已要求他們返回座位。

民主派議員今次在開會前舉起黑色布，據悉寓意是建制派的黑色暴力，是在今早會議前夕才達成共識。