涉藉內褲跌身上招惡運要口交驅邪　叔叔拒認性侵女友親女

居住劏房的中學女生於2015至17年就讀中一及中二期間，疑遭她稱為「叔叔」的母親男友性侵，某次她拿內褲準備洗澡時，內褲意外跌落「叔叔」身上，「叔叔」聲稱身體接觸到女性內褲會令他帶來不幸，遂要求女生幫他射精驅除惡運，及後女生疑替男方口交至射精，女生事後向社工表示在學校與異性相處感到害羞，因而揭發事件。涉案男子否認兩項向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為罪，案件今日(18日)在區院開審。

法庭未有披露現年52歲男被告的名字，僅以代號L.S.稱呼他。他被控於2015年9月至17年7月期間，兩度在筲箕灣某劏房單位非禮女事主X。

控方宣讀開案陳詞指，X的父母早於2008年離婚，2012年X的母親與被告發展戀情，被告、X母親及X同住上述劏房單位，X於2015年9月升讀中一。2018年8月，X告訴社工她想轉往另一間中學讀書，其中一個原因是她與男生相處時感到害羞，社工問她是否有過不快經歷，X透露她曾遭被告摸胸及摸私處，社工遂報警。

X在錄影會面中稱，她就讀中一12歲時某天，天文台發出紅色暴雨警告及懸掛颱風信號，她與被告獨處家中，她準備洗澡時從衣櫃拿出內褲，內褲跌到被告身上，被告稱此舉為他帶來不幸，為阻止惡運降臨，X必須幫他射精。未幾被告脫去X的衣服，對X舌吻及摸胸，被告用陽具磨擦X的私處，X替被告口交至射精。X並憶述及後繼續發生相類事件，最後一次發生在她讀中三的時候。

2018年8月29日，被告被捕，警誡下被告承認曾有一次他告訴X，若然他的身體接觸到女性內褲會招惹惡運，X更用內褲打他。