大埔滘策誠軒暫住屋周三接受申請　名額185個月租最多5千

港鐵大埔滘員工宿舍「策誠軒」將轉為「暫租住屋」，共提供185個單位，供輪候公屋3年或以上的3至6人家庭入住，後日(20日)起接受申請，下月中旬進行電腦抽籤，單位面積介乎約270至470呎，每月租金介乎2800至5000港元。

位於大埔滘的「策誠軒」是前九鐵員工宿舍，有2幢樓宇，提供252個單位，而九鐵與地鐵於2007年合併為港鐵後，該宿舍交由港鐵管理。房協早前與港鐵簽訂協議，租用「策誠軒」5年來營運「暫租住屋」。

相關「暫租住屋」單位有185個，當中逾130個由房協出租予正輪候公屋的3至6人家庭申請暫住，餘下約50個則交由社聯出租及營運。項目有2款單位選擇，3至4人單位面積介乎270至290平方呎，每月租金連差餉由2800至3000港元；5至6人單位面積則介乎410至470平方呎，每月租金連差餉由4300至5000港元。

項目後日(20日)起至6月2日接受申請，申請人須輪候公屋3年或以上；其公屋申請書必須於居住在相關「暫租住屋」單位期間保持有效；申請人及其家庭成員的資料均須與房委會公屋申請書的資料相符，以及符合申請公屋資格，包括家庭人數、入息及資產等，亦不可在港持有任何住宅物業。

市民可於房協申請組辦事處、房協轄下各出租屋邨辦事處、房協專屬網頁tracksidevillas.hkhs.com，以及各民政諮詢中心索取及下載申請表格，並郵寄、親身或經房協網站遞交申請表。

房協將於今年6月中旬進行電腦抽籤，決定申請人優先次序，再按次序發信邀請申請人「揀樓」，但申請人只有一次獲配相關單位的機會，首批成功申請家庭預計今年8月入伙。