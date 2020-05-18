首季整體罪案按年跌28.3%　僅2412宗

澳門保安司今(18日)公布澳門2020年首季罪案統計，整體犯罪2412宗，較2019年同期減少952宗，按年下降28.3%。其中，「侵犯人身罪」、「侵犯財產罪」等所有大類的犯罪均有明顯下降。惟與疫情相關的罪行，包括非法使用他人證件購買口罩等醫療物資的案件，則有所上升。

至於「妨害社會生活罪」、「妨害本地區罪」、「未納入其他組別的罪案」，以及青少年犯罪、的士違規個案、被截獲的非法入境者、縱火案、販毒案等也全數錄得跌幅。嚴重暴力犯罪方面繼續保持低案發，1月至4月期間僅錄2宗命案。

惟「詐騙案」雖按年減少7.1%，但佔比最高的「利用電腦或互聯網的詐騙」案件卻有所上升，主因是疫情期間「口罩詐騙案」數量增加，不法分子涉利用公眾對疫情的恐慌心理，在網上以出售口罩名義行騙。疫情下，「行使他人證件」案件亦上升152.9%，其中，非法使用他人證件購買口罩等醫療物資的案件佔總數的86%。

而今年首季有530名內地居民共涉421宗案件，有45為個人遊旅客。所涉案件主要為盜竊、剝奪他人行動自由、暴利和詐騙等。另有515名內地旅客在訪澳期間成為罪案的受害人。

保安司表示，儘管以首季的數據來看，澳門治安狀況保持穩定良好，惟疫情對經濟民生造成負面效應，以及衍生的各類社會矛盾，後續對治安穩定和安全形勢的影響仍不容忽視。隨疫情逐步受控，澳門及周邊地區的出入境政策，將可能視實際情況有所調整，屆時可能出現更多影響社會治安的不確定因素。

當局又強調，在積極做好防疫工作的同時，也將對治安情況保持高度警覺，密切注意各種社會因素的變化，並與周邊地區警務部門保持聯絡，持續提高對整體治安情況的預測能力及對突發事件的應對能力，以保障澳門社會的安寧祥和，以及公眾的人身財產安全。