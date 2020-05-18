保就業計劃罰則以3月劃線　按裁減僱員幅度罰款

補貼僱主出糧的第一期保就業計劃將於下周一(25日)開放申請。勞工及福利局局長羅致光今日(18日)召開記者會講解計劃申請詳情時表示，計劃中不裁員的定義，是申請公司於6至8月的受薪人數，不能少於3月的受薪人數，申請公司可選12月至3月作為計算基礎，第二期保就業計劃亦很大可能會用同一月份或同一批月份作為計算基礎，強調這些數據已成為歷史，公司不能調整。

政府表示，如果申領的僱主在補貼期間任何一個月有支薪的僱員總數，少於今年3月的僱員總數，無論有關僱員當時有否支薪，僱主須向政府繳付罰款。罰款計算方法，是以補貼額乘以僱員減幅百分率再乘以罰款的百分率，涉及僱員總數愈多，罰款百分率亦愈高。

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀指，政府會於明天(19日)推出專用網站，但未開放申請，預計收到申請後3至4星期內完成審批。她表示，僱主提交申請時需要提交商業登記證、強積金受託人名稱及編號等資料，並要兩度填寫銀行戶口號碼及上載月結單副本。自僱人士則需提交身份證號碼、強積金、戶口及月結單。