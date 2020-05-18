逾7成劏房戶照顧者現抑鬱情緒　9成來自經濟壓力

劏房居住環境擠逼，在疫情下精神壓力倍增。有機構進行調查發現，逾7成劏房戶照顧者出現抑鬱情緒，當中近4成屬中度或嚴重抑鬱。近9成人表示壓力主要來自家庭經濟狀況轉變，其他壓力分別來自擔心受感染、與子女發生衝突和居住環境惡劣。機構建議設立租金津貼和失業援助金，支援劏房戶家庭。

循道衛理觀塘社會服務處「住好啲觀塘劏房全方位社區支援計劃」，於今年4月中旬至5月初訪問108位居於觀塘區劏房，他們均為育有18歲以下學童的照顧者。調查反映照顧者壓力大，超過7成人出現失眠或經常感到體力不支，3成人認為生存沒有價值；另外有3成人表示遇到壓力不會和人傾訴。

實習社工徐振迪指出，在調查中有嚴重抑鬱的受訪者，超過9成居於少於150呎的劏房單位，反映居住空間愈小，抑鬱情況愈嚴重。

經濟狀況轉變同樣令劏房戶壓力倍增，趙小姐一家3口居於劏房，她指丈夫在疫情期間要放無薪假，每月收入減少至11000港元，扣除租金、水電費和孩子學習費後所剩無幾。循道衛理觀塘社會服務處指不少劏房戶家庭成員從事飲食、建築和其他服務性行業，近月面對停工、工作時數不穩定、甚至失業，收入大受影響。

社工陳穎彤認為，政府應盡快設立租金津貼和失業援助金支援劏房戶家庭，同時應推行租務管制，落實住屋標準，改善劏房戶住戶環境，並減輕租金壓力。她又建議政府應設立專為劏房戶服務的社會工作服務隊，為劏房戶建立社區網絡，適時提供情緒支援。