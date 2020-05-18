補貼出糧按僱員減幅計算罰款　大規模公司判罰較多

若僱主在任何一個月有支薪的僱員總數，少於今年3月的僱員總數，當局會以方程式計算出罰款總額。

政府早前推出第二輪防疫抗疫基金，當中會花逾800億港元推出「保就業計劃」，以資助僱主出糧，每名僱員最多可領取9000港元補貼，下周一(25日)起接受申請。政府今日(18日)強調，若僱員工資低於政府發放的補貼，政府將取回差額；而若僱主在任何一個月有支薪的僱員總數，少於今年3月的僱員總數，當局會以方程式計算出罰款總額。對於不同規模的公司，方程式亦會有所調整。

方程式計算方法，是以補貼額乘以僱員減幅百分率再乘以罰款的百分率，涉及僱員總數愈多，罰款百分率亦愈高。具體計算方法及相關例子可參考附圖。

被問到大企業裁員10%後，僱主仍能取得400萬港元補貼，擔心阻嚇力度不足。勞工及福利局局長羅致光回應指，例子中的企業裁員幅度不算太高，因此罰款比例亦相對少，未足以彌補政策漏洞的情況，他強調罰款會就裁員的程度按比例增加。至於措施亦未有限制公司減薪的問題，羅表示現時無可能預計各個行業在6至8月的營運環境，因此政府不會就每間公司薪酬政策的變化，判斷減薪是否合理。

羅續指，有公司現時推行半薪等措施，相信「保就業」計劃能讓員工薪酬回復至近乎全薪，又認為員工會向福利更好的公司流動，若公司持續剝削僱員，「員工唔忿氣」而跳槽到其他公司，該公司最終會因為僱員流失而遭到罰款。

至於審查方面，受政府委聘作計劃代理人的羅兵咸永道諮詢服務有限公司代表施道偉表示，該公司會在補貼發放前審查所有申請，但亦會挑選高風險申請者作審查，他舉例指因素之一是申請人有否辦理破產。而在補貼完成後，他們亦會抽樣審查所有申請人的資料。馮程淑儀補充指，政府能在2年內翻查所有紀錄，因此僱主需保留所有遞交的文件2年。