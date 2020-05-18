兩款藥膏含未標示毒藥　衞生署籲市民停用

衞生署與警方今日(18日)對秀茂坪一個零售檔位採取聯合行動。一款名為「藏葯癬毒王草本乳膏」及另一款名為「七毒藏王膏」的外用藥膏，被發現含有未標示受管制的藥物成分「丙酸氯倍他索」、「咪康唑」及「酮康唑」，行動中，1名65歲男子因涉嫌非法售賣和管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被警方拘捕。署方呼籲市民切勿購買及停用。

署方跟進市民的投訴，購得上述兩款產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，產品的兩款樣本含有未標示的第1部毒藥。衞生署正繼續調查。

「丙酸氯倍他索」是用於治療炎症的類固醇物質，不當或過量使用類固醇會引致皮膚問題及全身性副作用如圓臉、高血壓、高血糖、肌肉萎縮、腎上腺皮質功能不全及骨質疏鬆等。含有「丙酸氯倍他索」的產品只可在醫生指示下使用，並憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於藥房出售。「咪康唑」及「酮康唑」用於治療真菌感染，副作用包括局部皮膚刺激及過敏反應。

根據《藥劑業及毒藥條例》，非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬港元及監禁兩年。