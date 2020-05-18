富臨皇宮被指拖延遣散員工　勞資雙方下周五到勞工處調解

上水天平邨富臨皇宮酒樓今年2月24日因為疫情停業，員工聲稱當時被要求簽署一份放無薪假的協議，以便日後轉至其他分店工作，但該酒樓今年4月租約期滿，員工仍未被通知復業或調往其他分店，期間酒樓沒有發放遣散費、代通知金及假期補薪，約20名員工今日(18日)到沙田勞工處求助，勞工處安排勞資雙方於本月29日進行調解。

協助員工的工聯會權益委員會主席鄧家彪表示，由於酒樓「結業營業」前已支付員工所有薪金，故勞工處只能循欠假形式處理，鄧指欠假亦屬刑事罪行。工聯會至今已接獲約40名來自6間富臨集團的員工求助，涉及酒樓拖欠遣散等賠償。

鄧指，向沙田勞工處求助的員工約有20人，合共被拖欠約100萬港元的遣散費、代通知金及假期補薪，員工指富臨一直迴避回應員工的查詢，當知悉有員工向工會求助後，才通知部分員工到其他分店上班，但其他分店亦有員工被放無薪假，遲遲未通知復工安排，質疑有人存心拖延，迴避賠償問題。鄧指根據法例，若僱主一個月內有逾半時間不用員工上班，即屬解僱，應作出遣散賠償。