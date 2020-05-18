機場三跑填海傳超支　機管局：有信心依時按預算完成項目

機場三跑項目需填海約650公頃，但海砂供應一度短缺。有指，三跑項目主要填海工程承建商早前要求機管局支付額外168億港元工程費，處理海砂採購困難所衍生的問題，後來與機管局商討後同意將超支費用降至約80億港元。機管局回覆指，已經掌握穩定填料供應，有信心三跑項目能於1415億港元預算內依時完成。

三跑項目的「主要填海工程」的工程合約編號為3206，由中國交通建設股份有限公司有份組成的聯營公司承包，合約金額為152.6億港元，當中大部份款項用來支付購入填料，包括海砂。

有指，三跑項目管理團隊早前諮詢機管局董事局意見，指三跑主要填海工程的承建商因為海砂採購出現問題，要求機管局向其額外支付約168億港元，變相工程造價上升1.1倍，若未能解決相關問題，可能令三跑項目延誤兩年。團隊又向董事局指，承建商後來願意將額外工程費用減至約80億港元，建議機管局運用工程應急費用支付該筆款項。團隊亦指，若機管局不選擇支付額外工程費予承建商，而選擇找第三方繼續完成主要填海工程或與承建商終止合約，所構成的額外工程費可能更多，並且可能令三跑項目延誤造成損失。

東網向中國交通建設股份有限公司的香港辦事處及北京總部求證事件，但暫未獲回覆。機管局回覆指，繼續以2022年完成第三條跑道，以及2024年完成整個三跑道系統為工程目標，並在預算1415億港元內完成整個項目，又強調機管局及承建商已掌握到穩定的填料供應進行填海工程，有信心於預算之內依時完成三跑道系統建造項目。