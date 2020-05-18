O記總警司涉村屋僭建　新界北副指揮官亦涉霸官地僭建

再有2名警隊高層被指在村屋霸官地及僭建，分別為有組織罪案及三合會調查科(O記)總警司黃維及新界北總區副指揮官曾正科。其中黃維在大埔居住的錦麗園村屋，天台疑有僭建物，而曾正科在荃灣川龍村持有的多幅土地，其中3間村屋及租出的茶樓疑有僭建物及疑霸官地。曾正科向東網解釋，其父離世後，他於今年1月才接手處理相關的土地及住屋問題，已與相關部門溝通，並會全面作出配合及跟進。

曾正科在川龍村擁有自住的村屋的天台涉嫌僭建一個上蓋；其母居住的村屋亦涉嫌僭建；而其年屆96歲外父居住的雙連村屋，涉霸佔官地在門前放置盆栽；至於他租地予租戶經營的一間茶樓，亦涉嫌霸佔官地，在其上加建停車位。其父離世後，他今年1月才接手處理有關土地及村屋的事宜。

曾自住號村屋的天台上蓋的僭建物，早於5年前已向政府申報，並已於今年年初聘請專業人士向屋宇署申請續期，以作出還原。至於其母居住的村屋，他早與有關部門溝通，地政總署亦已進行實地視察，他將作出配合和跟進。其外父的居住的村屋，亦已將盆栽搬回私人土地。

至於有關茶樓涉霸官地建車位，曾正科表示，其家族早於2013租予對方經營至今，據他了解，租客有與政府相關部門溝通，跟進事件，而車位部分為私人土地，亦有部分屬他人所有的，並不是茶樓業權範圍。

警方發言人稱，不評論個別個案，又指傳媒如有相關資料或證據，請向有關部門查詢或投訴，相關人員會積極配合有關部門的調查。東網正向地政總署及屋宇署查詢。