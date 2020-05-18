團體反對政府要求取消爭議試題　不排除司法覆核

早前教育局因文憑試其中一條試題牽涉「日本侵華」的歷史，指題目偏頗，「傷害國民感情」，因此要求考評局取消有關試題。有學生團體反對政府干預考評局運作及取消試題，並獲得6萬聯署要求撤回一切政治干預學術的要求，同時促請教育局撤回廢除試題要求，並正諮詢法律意見，一旦考評局取消試題，可能提出司法覆核及申請禁制令。

現屆中六生盧同學為歷史科考生之一。他稱取消試題是質疑及侮辱考生及歷史科老師。他指自己用了3年學習如何分析問題及史實，但教育局副秘書長康陳翠華卻形容試題為「超越他們能力的題目」，對考生不尊重。

他又指自己作答利大於弊，因題目考核時間橫跨1900-1945年，當時晚清時期中方曾派人去日本學習，固然是利，而日本在中國進行大屠殺亦是不爭事實，但兩者衡量及分析後，認為利大於弊。他又稱作答時曾擔心因政治審查而影響分數，但認為歷史本質是要學習事實，因此按照已有知識作答。他續指自己原先有信心取得5的成績，但現時或受試題取消影響，只能取得4或以下。他稱心情受到取消題目一事影響，影響今日繼續應試的狀態。

中學生行動籌備平台發言人鄭家朗稱廢除題目破壞考試公平性，若因政治原因廢除試題，自我審查將成先例，考核內容將刻意迴避政治議題，損害學術自由。他指平台於本月15日發起聯署，要求撤回一切政治干預學術的要求，至昨日為止已有6萬人參與聯署，約有千名教師參與聯署，應屆歷史科考生則達1281人，佔應屆歷史科總考生20%。

他續指考評局是獨立於教育局的法定機構，並指摘教育局要求屬濫權。他稱若考評局最終取消試題，將會參考法律意見，並最快在下周一(25日)連同應屆歷史科考生向教育局對考評局越權的要求提出司法覆核及申請禁制令，禁止考評局對試題進行任何改動。至於所需法律費用則以不同形式籌措，亦不排除會眾籌。