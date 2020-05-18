海洋公園指收入減因旅遊業現結構轉變　冀立會通過撥款申請

立法會財務委員會明日（19日）討論政府建議向海洋公園撥款54億港元的申請。海洋公園表示，公園在過去四年收入減少，主要由於訪客人數持續下跌，過去幾年旅遊業出現結構性轉變，包括旅行團數目大幅下降、周邊競爭突然加劇、市場喜好急速轉變等，導致入場人數銳減。

公園指，自三年前察覺旅客出遊模式有根本性改變，在積極推動增加遊人園內消費的同時，亦籌劃為公園重新定位。可惜，去年的社會事件和今年的疫情對公園造成衝擊，需要重新審視及改變原有方案。公園急需一筆資金渡過當前困境，期望立法會能通過54億港元撥款，讓公園能夠解決燃眉之急，並着手籌劃一個能令公園重生的方案。

公園指主席孔令成上任以來，公園一直謹慎控制成本。在全職員工人數方面，2013/14年度和2018/19財政年度所聘用的全職員工人數相若，分別為1937名和1946名全職員工。員工薪金按年調整幅度為2%至4.8%之間，其中公園管理層(經理級以上職級)薪酬在2016/17年並沒有調整。全體員工在2017/18年度及2018/19年度的薪酬調整每年不多於3.5%，2019/2020年度則實施凍薪。此外，自2016/17年度開始，並沒有向員工發放任何花紅及獎金。

至於公園的整體薪金開支，自2017/18年度開始，由於公園需要積極開源，項目聘用較多兼職員工，而在2018/19年度，公園亦着手籌備水上樂園的營運而增設一個部門，包括增聘10多人，加上教育餐飲、夜間活動及表演節目等兼職員工，當年共聘用了3445名兼職員工，較2013/14年度的3092人，增加約11%。然而，公園過去幾年致力提升園內消費的方向漸見成果，2018/19年度的人均消費相較2014/15年度提升36%，反映公園發展方向正確。