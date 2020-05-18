消防突擊搜查將軍澳五金店　檢375公升易燃及腐蝕性危險品

今日（18日）上午約11時，消防處突擊巡查將軍澳2間五金店，行動共檢獲375公升易燃及腐蝕性化學品。檢獲的危險品有:約87公升的懷疑第三類危險品（即腐蝕性物質），包括鹽酸、白電油、丙酮等，另有約288公升懷疑第五類危險品（即發出易著火蒸氣的物質），包括天拿水、酒精、白電油等，消防處懷疑該2間五金店的1名男子及1名女子與案件有關，2人涉嫌違反香港法例第295章《危險品條例》，消防處將考慮檢控2名涉案人。

為保障公眾安全，消防處已將搜獲的該批375公升危險品全部檢走。消防處強調將繼續打擊有關違法行為，並主動對化工原料店及五金店進行突擊巡查。如發現有任何違規情況，會作出相關執法行動。

消防處呼籲市民，切勿過量儲存危險品。根據《危險品條例》第6條，任何人士如沒持有相關危險品牌照而儲存、運送或使用超出豁免量的危險品，即屬違法。一經定罪，最高可被判處罰款25,000元及監禁6個月。如市民發現任何懷疑過量儲存危險品情況，可向消防處舉報，熱線電話：2723 8787。